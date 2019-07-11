شركة أبحاث: نتائج المراعي دون التوقعات..ومستهدف السهم 59 ريالاً

الرياض – مباشر: أوصت شركة الرياض المالية، لسهم شركة المراعي بالحياد، متضمنة تحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 59 ريالاً خلال 12 شهراً.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير لها، أن نتائج المراعي جاءت دون توقعاتها بتسجيل أرباح بقيمة 652 مليون ريال، وأقل من توقعات السوق البالغة 638 مليون ريال؛ نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف الأخرى.

وسجلت الشركة، وفقا لبياناتها المالية، انخفاضا بصافي الأرباح بالربع الثاني من عام 2019 بنسبة 11.9 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 582.5 مليون ريال.

وتراجعت مبيعات الشركة البالغة 3.767 مليار ريال عن تقديرات شركة الأبحاث البالغة 3.862 مليار ريال.

وأغلق السهم بختام تعاملات الأربعاء عند مستوى 52 ريالا بارتفاع نسبته 0.97 بالمائة.

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