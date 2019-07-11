أخبار عاجلة

الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة -
تسجيل هيئة السوق المالية لشركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

شركة أبحاث: نتائج المراعي دون التوقعات..ومستهدف السهم 59 ريالاً

Google+ Print
شركة أبحاث: نتائج المراعي دون التوقعات..ومستهدف السهم 59 ريالاً شركة أبحاث: نتائج المراعي دون التوقعات..ومستهدف السهم 59 ريالاً

الرياض – مباشر: أوصت شركة الرياض المالية، لسهم شركة المراعي  بالحياد، متضمنة تحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 59 ريالاً خلال 12 شهراً.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير لها، أن نتائج المراعي جاءت دون توقعاتها بتسجيل أرباح بقيمة 652 مليون ريال، وأقل من توقعات السوق البالغة 638 مليون ريال؛ نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف الأخرى.

وسجلت الشركة، وفقا لبياناتها المالية، انخفاضا بصافي الأرباح بالربع الثاني من عام 2019 بنسبة 11.9 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 582.5 مليون ريال.

وتراجعت مبيعات الشركة البالغة 3.767 مليار ريال عن تقديرات شركة الأبحاث البالغة 3.862 مليار ريال.

وأغلق السهم بختام تعاملات الأربعاء عند مستوى 52 ريالا بارتفاع نسبته 0.97 بالمائة.

ترشيحات:

السعودية تؤسس إدارة عامة لتطوير الأعمال والمشاريع البلدية

شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

تحليل.. نمو متسارع للقطاع الخاص السعودي نحو مستهدفات 2030

فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة