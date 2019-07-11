انخفاض البيتكوين 10% بعد تصريحات الفيدرالي حول عملة فيسبوك الجديدة

مباشر: انخفضت عملة البيتكوين الإلكترونية بنحو 10 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إثارة بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف تجاه عملة الليبرا الجديدة التابعة لـ"فيبسوك".

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت البيتكوين بنحو 10.1 بالمائة إلى 11603.2 دولار.

وعلى مدار 24 ساعة فقط تراجعت أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية بنحو 2000 دولار.

أداء البيتكوين في الـ24 ساعة الأخيرة

أما القيمة السوقية الإجمالية للعملة الإلكترونية فوصلت في الوقت الحالي 207.1 مليار دولار.

وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أمس صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن عملة الليبرا تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي".

وأضاف جيروم باول: "هذه هي المخاوف التي يجب معالجتها بشكل شامل وعلني".

كما انخفضت العملات الإلكترونية الأخرى، حيث تراجعت "الإيثريوم" ثاني أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية خلال تلك الفترة بنحو 11.4 بالمائة إلى 273.5 دولار.

كما تراجعت "الريبل" بنسبة 15.2 بالمائة مُسجلة 0.334503 دولار، فيما انخفضت "الليتكوين" رابع أكبر عملة إلكترونية بنحو 13.7 بالمائة عند 102.4 دولار.

أما عملة "بيتكوين كاش" فتهاوت بنحو 17.9 بالمائة إلى 341.5 دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فسجلت مستوى 315.7 مليار دولار خلال تلك الفترة.

ورداً على سؤال بأول حول الرقابة التنظيمية لمشروع العملة المشفرة العالمي، قال باول إن النهج يجب أن يكون دقيقاً وليس سباقاً للتنفيذ.