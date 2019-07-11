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التضخم الخليجي يرتفع 0.3% في أبريل

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الكويت - مباشر: ارتفع مؤشر المستهلكين (معدل التضخم) في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السكن هامشياً خلال أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، سجل معدل التضخم في أبريل/ نيسان السابق 134.8 نقطة، مقارنة بـ134.5 نقطة في الشهر المناظر من 2018.

وساهمت 7 مجموعات رئيسية في ارتفاع التضخم الخليجي، على رأسها التبغ بـ2.5 بالمائة، ثم المطاعم والفنادق بـ2 بالمائة، والتعليم 1.7 بالمائة، ويليهم الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية بنمو 1.1 بالمائة، والثقافة والترفيه بـ0.7 بالمائة.

وارتفعت أسعار الصحة والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.5 بالمائة، و0.3 بالمائة على التوالي، فيما تراجعت أسعار 4 مجموعات على رأسها الملابس والأحذية بـ1.6 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ1 بالمائة، ثم الاتصالات والنقل بـ0.6 بالمائة و0.4 بالمائة على التوالي.

وكشفت البيانات أن المملكة العربية ودولة الكويت ساهمتا بنقطة مئوية لكل منهما، وتبعتهما سلطنة عمان وقطر بـ0.03 بالمائة لكل منهما، فيما ساهمت الإمارات بمساهمة سالبة بـ0.03 بالمائة، بينما لم تسجل البحرين أي مساهمة تذكر هذا الشهر.

وشهرياً، ارتفعت أسعار المستهلكين "معدل التضخم" لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السكن خلال أبريل/ نيسان السابق بنسبة 0.2 بالمائة، عن مستواها في مارس/ آذار السابق البالغ 134.5 نقطة.

يُشار إلى أن المركز الإحصائي يُجمّع مقياساً للتضخم يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثني هذا الرقم المجمع مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز والأنواع المرتبطة الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس باعتبارها غير قابلة للمقارنة بسبب الاختلافات المنهجية التي تعيق بشكل كبير المقارنات بين الدول.

ويتم تجميع الأرقام القياسية الوطنية لدول المجلس في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية.

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