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السعودية: 285 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة بآخر 3 أعوام

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الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، إن المملكة استقبلت نحو 50 مليون رحلة سياحية وافدة خلال آخر 3 أعوام.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن إجمالي الإنفاق بلغ 285 مليار ريال؛ بواقع 93.5 مليار ريال في عام 2016، و97.8 مليار ريال بالعام 2017، وفي العام الماضي بلغت 93.4 مليار ريال.

وكان عام 2016 الأعلى في عدد الرحلات الوافدة بواقع 18 مليون رحلة، مقابل 15.3 مليون رحلة فقط في 2018.

ووقعت شركة القدية للاستثمار، أمس الأربعاء، عقدا مع شركة "دوبوكس" لإنشاء مبنى مساحته 2000 مترا مربعا في موقع مشروع القدية العاصمة الجديدة للترفيه والرياضة والثقافة والفنون في السعودية.

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