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سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع بالتعاملات الصباحية

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سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع بالتعاملات الصباحية سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع ليواصل ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي.

وارتفع المؤشر العام للسوق بحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض بنسبة 0.10 بالمائة وصولاً لمستوى 8915.86 نقطة ليربح نحو 9.46 نقطة.

وجرى التعامل على 14.35 مليون سهم بقيمة 356.186 مليون ريال بعد التداول على 12.976 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات قطاع الأدوية بنسبة 0.38 بالمائة، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.30 بالمائة، بينما تصدر قطاع الإعلام التراجعات بنحو 0.55 بالمائة.

وتصدر سهم الإنماء التداولات بنحو 2.34 مليون سهم، بقيمة 60.42 مليون ريال.

وتصدر سهم أسمنت الشمالية الارتفاعات بنسبة 2.74 بالمائة، تلاه سهم عناية بنحو 1.88 بالمائة.

وفي المقابل، كان سهم الحكير الأكثر تراجعاً بنحو 3.63 بالمائة، وتلاه سهم التأمين العربية بنحو 1.49 بالمائة.

 أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، جلسة أمس الأربعاء، باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، في ظل أداء إيجابي لأغلب القطاعات. وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.58 بالمائة.

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