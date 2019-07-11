هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل بيانات التضخم

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل الكشف عن بيانات التضخم، ومع تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة.

وفي شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس أمس صرح بأن حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية تزايدت في الأشهر الأخيرة، وعلى الصعيد الدولي بشكل خاص.

وأكد باول على أن التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي تضغط على النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1270 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 108.10 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة عند 1.2529 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9873 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.932.

ومن ناحية أخرى أظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمس استعداده لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

كما من المقرر أن يُدلي جيروم باول رئيس الفيدرالي اليوم بشهادته أمام الكونجرس لليوم الثاني على التوالي.