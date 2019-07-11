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سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل تابع لأرامكو السعودية

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سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل تابع لأرامكو السعودية سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل تابع لأرامكو السعودية

الرياض – مباشر: قالت شركة سينوبك الصينية، اليوم الخميس، إن سينوبك إنجينيرينج التابعة لها وقعت عقداً للعمل على مشروعين لخطوط الأنابيب في حقل المرجان النفطي التابع لأرامكو .

وأضافت سينوبك؛ وفقاً لرويترز، أن وحدتها ستشارك في مشروعات الهندسة الخاصة بخطوط الأنابيب في منطقتي تناجيب، ورأس تنورة في السعودية.

ومنحت أرامكو، أمس الأول، 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز من حقلي المرجان والبري، ولا سيما زيادة الإنتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز.

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