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شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

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شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019 شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

الرياض ـ مباشر: توقعت جدوى للاستثمار نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نحو 2.4 بالمائة خلال عام 2019، مقابل 1.7 بالمائة للعام الماضي.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، إن تراجع إنتاج النفط في إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً، سيؤدي إلى نمو ضعيف للناتج الإجمالي لقطاع النفط، في عام 2019 يقدر بنحو 0.3 بالمائة.

وأشارت إلى أنها خفضت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد السعودي؛ نتيجة التطورات الخاصة بالنفط، حيث توقعت أن يكون النمو في حدود 1.6 بالمائة.

وتابعت: "رغم أن انخفاض إنتاج النفط الخام، مقارنة بالعام الماضي، سيدفع بالناتج المحلي لقطاع النفط لأسفل، إلا أن افتتاح مجمع غاز الفضلي، ومصفاة جيزان في أواخر العام، يجب أن يضمن نمواً إيجابياً لقطاع النفط".

وقالت جدوى للاستثمار إن تعديلها لنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي، يعكس التحسن العام في عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

كما أوضحت أن توحيد الجهود نحو السعي لتحقيق أهداف رؤية 2030، إلى جانب الأهداف المتضمنة في برنامج التحول الوطني، قد مهد الطريق أمام زيادة الزخم في الاقتصاد السعودي.

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