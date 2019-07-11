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أسباب إنشاء السعودية لـ35 منصة بحرية للنفط

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وأنشأت 35 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه، لإنتاج 550 ألف برميل يوميا، ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة في اليوم، حسب صحيفة "اليوم" السعودية.

© AP Photo / John Moore

وتسعى أرامكو من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى الإيفاء باحتياجات الطلب المحلي والتواجد في أسواق الغاز الطبيعي.

وقال الخبير النفطي الكويتي الدكتور محمد الشطي إلى أن قرار شركة أرامكو باستثمار مبلغ 67.5 مليار ريال سعودي ما يعادل 18 مليار دولار، لتطوير الإنتاج في حقلي العربي البري والمرجان يعتبر من الاستراتيجيات الهامة التي تؤكد مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بتعزيز دورها في أمن الطاقة عالميا.

وأعلنت "أرامكو" السعودية أنها أرست 34 عقدا بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وأضافت الشركة في بيان، أن أرامكو تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يوميا من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، وفقا لـ "رويترز".

وتابعت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة تبلغ حاليا 12 مليون برميل يوميا.

وبلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50 بالمئة وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة.

ويهدف مشروع تنمية الحقول البحرية إلى زيادة طاقة إنتاج حقل المرجان بواقع 300 ألف برميل من النفط يوميا من الخام العربي المتوسط ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز وكذلك "رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الايثان" وفقا لبيان الشركة.

كما تهدف "أرامكو" لزيادة إنتاج الخام العربي الخفيف بواقع 250 ألف برميل يوميا من حقل البري البحري.

SputnikNews

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