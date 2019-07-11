ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تلميحات الفيدرالي لخفض الفائدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس بعد تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض محتمل في معدل الفائدة.

وكان محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أمس أن الاقتصاد فقد بعض الزخم وسط وجود حجج تؤيد ذلك مثل المؤشرات الضعيفة الأخيرة لثقة الشركات والإنفاق التجاري ونشاط التصنيع والتطورات التجارية.

وأضاف المحضر أنه نتيجة لذلك فإن المسئولين في البنك أبدو استعداد لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 388.3 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2 بالمائة عند 12401.2 نقطة.

وفيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 5589.4 نقطة، أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فزاد بنحو 0.3 بالمائة عند 7551.7 نقطة.

وقاد قطاع الطاقة المكاسب في البورصة الأوروبية حيث ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة، فيما انخفض قطاع البناء بنحو 0.2 بالمائة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1270 دولار.

كما صرح جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن بعض صناع السياسة النقدية يروا عدم وجود "حجة قوية" لخفض الفائدة، مشيرين إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى اختلال التوازن المالي.

وفي سياق منفصل صرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر أمس بأن الرئيس دونالد ترامب أمر بإجراء تحقيق حول ما إذا كانت ضريبة "الخدمات الرقمية" الفرنسية المخطط لها هي ممارسة تجارية غير عادلة تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.