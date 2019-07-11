السعودية تؤسس إدارة عامة لتطوير الأعمال والمشاريع البلدية

الرياض – مباشر: أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً بتأسيس إدارة جديدة باسم "الإدارة العامة للمشاريع البلدية".

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان لها، إن الإدارة تختص برفع قدرات الكوادر الهندسية والفنية في القطاع البلدي، وتطبيق معايير الإجراءات الهندسية القياسية، وصولا الى الارتقاء بجودة المشاريع البلدية.

وأضافت أن الإدارة ستقوم بذلك من خلال تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع على مستوى الأمانات والإدارة العامة للمشاريع البلدية، إضافة إلى تعزيز عمليات الحوكمة وتوزيع المسؤوليات والعمل على تقليل الملاحظات الفنية.

وتابعت: إلى جانب خفض التكاليف الهندسية ورفع وتيرة الإنجاز والإسراع في تسليم المشروعات ذات الأولوية وضمان التطوير المستمر لفرق العمل.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة ومبادراتها لتحقيق أهداف التحول البلدي.

وتهدف الإدارة لإحداث التطوير والتنظيم لمنظومة القطاع البلدي ومشاريعه وخدماته بكافة مستوياتها، إضافة إلى الإعداد المبكر، ومتابعة المشاريع المتعثرة وجدولتها وسرعة إنجازها، وميزانياتها مع الاستعانة بأفضل التجارب العالمية لتحسين المشاريع البلدية.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشئون الفنية المكلف، أن هذه الإدارة ستنفذ من خلالها الحلول العاجلة للمشاريع المتأخرة بالقطاع البلدي، وإعادة هيكلة آلية تنفيذ المشاريع بداية من التخطيط للمشروع وحتى تسليمه.

وأكد خالد بن محمد الجماز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في رفع كفاءة وجودة، المشاريع وتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي والاستعانة بأفضل بيوت الخبرة العالمية للاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها على أرض الواقع.

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