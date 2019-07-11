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الذهب يرتفع عالمياً ويربح 12 دولار

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الذهب يرتفع عالمياً ويربح 12 دولار الذهب يرتفع عالمياً ويربح 12 دولار

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس حيث ربح المعدن نحو 12 دولار، بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.90 دولار إلى 1424.40 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1426 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 3 يوليو/تموز.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1421.29 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 96.916.

وكان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أمس استعداده لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

وذكر المحضر: "العديد من صناع السياسة يرون أن تخفيض معدل الفائدة على المدى القريب له ما يبرره من منظور إدارة المخاطر لأنه يمكن أن يساعد في تخفيف آثار الصدمات السلبية المحتملة في المستقبل على الاقتصاد".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

كما من المقرر أن يُدلي جيروم باول رئيس الفيدرالي اليوم بشهادته أمام الكونجرس لليوم الثاني على التوالي.

وفي شهادته أمس قال باول إن البنك سيتصرف حسب الحاجة وأن الاقتصاد لا يزال يواجه مخاطر هبوطية بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ التضخم.

مباشر (اقتصاد)

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