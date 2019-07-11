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الزرقاء : حملة أمنية في الجبل الابيض وعوجان وحي الزواهرة والقبض على مطلوبين ومشبوهين

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الزرقاء : حملة أمنية في الجبل الابيض وعوجان وحي الزواهرة والقبض على مطلوبين ومشبوهين الزرقاء : حملة أمنية في الجبل الابيض وعوجان وحي الزواهرة والقبض على مطلوبين ومشبوهين

جي بي سي نيوز - : قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذا ظهر هذا اليوم الثلاثاء حملة امنية خاصة ومشتركة في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الابيض في الزرقاء للبحث عن الاشخاص المطلوبين وكل ما يخالف القانون .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى خلال الحملة تفتيش منازل واماكن تواجد عدد من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين والقي القبض على شخصين احدهما مطلوب وضبط بحوزتهما كمية من مادة بودرة الحشيش المخدرة ،اضافة الى عدد من لوحات المركبات المسروقة والمزورة وبوشرت التحقيقات .

جي بي سي نيوز

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