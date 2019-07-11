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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام بعد تصريحات الفيدرالي

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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام بعد تصريحات الفيدرالي "نيكي" الياباني يرتفع بالختام بعد تصريحات الفيدرالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، عقب إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الرغم من تراجع قطاع التأمين.

وفي ختام تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 بالمائة إلى 21643.5 نقطة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 1578.6 نقطة.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 107.99 ين.

وكان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أمس استعداد عدد من مسئولي المركزي الأمريكي لخفض معدل الفائدة، مع ارتفاع كبير في الشكوك والمخاطر السلبية على التوقعات بالنسبة للاقتصاد.

وقفز سهم "نيتندو" بنحو 4.2 بالمائة وكان الأكثر تداولاً من حيث الحجم بعدما كشفت الشركة النقاب عن جهاز "نيتندو سويتش ليت".

وعلى الجانب الآخر أضعف أداء قطاع التأمين أداء السوق بعد أن تراجع سهم شركة "جابان بوست إنشورنس" بنسبة 6.4 بالمائة عند أدنى مستوى على الإطلاق عقب اعتراف الشركة بسوء إدارة أكثر من 90 ألف وثيقة تأمين.

مباشر (اقتصاد)

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