المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

الرياض ـ مباشر: كشف الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية، عن تركيب 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني مزود بخدمه "مدى" في محطات وقود ومراكز خدمة في المملكة.

وأضاف زياد اليوسف، لصحيفة "الاقتصادية"، إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك قبل تطبيقها إلزاميا في المحطات كافة مطلع الأسبوع المقبل.

وأشا إلى أن البنوك مستعدة لتنفيذ طلبات تركيب أجهزة أخرى بمجرد وصول طلب التركيب، حيث تنتظر تعاون التجار في تركيب أجهزة الدفع.

وأشار إلى أن التطبيق الإلزامي المزمع تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل، سيحقق أهدافا كثيرة، منها التوجه إلى مجتمع غير نقدي، ومكافحة التستر، وزيادة الشفافية.

وأوضح اليوسف، أن المحطات ومراكز الخدمة التي لم تلتزم بتوفير أجهزة "مدى" في الوقت المحدد، سيتم التعامل معها من قبل مفتشي وزارة التجارة والاستثمار.

وكشف عن أن التوجه القادم؛ تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل مطاعم "الفود ترك".

ومن جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، عبدالعزيز البراك، وفقا للصحيفة إن التطبيق سيكون إلزاميا على محطات الوقود كافة في المملكة دون استثناء.

واستبعد البراك إغلاق المحطات التي لم تلتزم بتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية "مدى"، مؤكدا أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين ستكون غرامات مالية فقط.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالسعودية، في وقت سابق عن تطبيق قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني عبر "مدى"، اعتباراً من 17 يوليو/تموز الجاري.

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