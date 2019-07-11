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"عناية" تفوز بعقد جديد لتقديم خدمات التأمين الطبي

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"عناية" تفوز بعقد جديد لتقديم خدمات التأمين الطبي "عناية" تفوز بعقد جديد لتقديم خدمات التأمين الطبي

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، عن ترسية عقد مع مستشفى دكتور سليمان فقيه، لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي المستشفى وأفراد عائلاتهم.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن مدة العقد سنة ميلادية واحدة اعتباراً من يوم السبت 13 يوليو / تموز 2019م.

وأشارت إلى أن قيمة العقد تمثل أكثر من 5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام المالي 2018م.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية.

وأكدت الشركة، أنه يوجد أطراف ذات علاقة بالعقد، تتمثل في دكتور مازن سليمان فقيه.

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