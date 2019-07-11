أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

Google+ Print
إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 7 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م، في مدينة الدمام في فندق كارلتون المعيبد وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو ما نسبته 25% من رأس المال, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 47.14% من رأس المال

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ سليمان عبدالله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) الذي ترأس الجمعية

2. حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع:

1. الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

2. الأستاذ/ طارق علي عبدالله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

3. الأستاذ/ عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

4. الأستاذ/ عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

5. الأستاذ/ خالد عبدالله ابراهيم المعمر

6. الأستاذ/ عبالعزيز طلال علي التميمي

7. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"