إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 7 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م، في مدينة الدمام في فندق كارلتون المعيبد وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو ما نسبته 25% من رأس المال, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 47.14% من رأس المال

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ سليمان عبدالله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) الذي ترأس الجمعية

2. حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع:

1. الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

2. الأستاذ/ طارق علي عبدالله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

3. الأستاذ/ عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

4. الأستاذ/ عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

5. الأستاذ/ خالد عبدالله ابراهيم المعمر

6. الأستاذ/ عبالعزيز طلال علي التميمي

7. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم