اعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني(وفا للتأمين) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة ولجنة المراجعة

يرجى ارفاق المستندات التالية:

1. تقديم خطاب موجه الى السادة لجنة الترشيحات والمكافآت يعلن فيه رغبته في الترشح.

2. تعبئة نموذج الملاءمة الصادر من مؤسسة النقد والتوقيع عليه (مرفق النموذج)

3. السيرة الذاتية للمرشح.

4. نسخة من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال التأمين والمالية على أن يرفـق بالطلب صور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة.

5. نسخة واضحة من الهوية الوطنية للأفراد السعوديين أو جواز السفر لغير السعوديين، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات، وأرقام التواصل الخاصة بالمرشح.

6. بيان بجميع عضويات مجالس الادارات وعضويات اللجان التي يشغلها أو كان يشغلها مع ايضاح نوع النشاط وتاريخ التعيين / وإنتهاء عضويته في تلك الشركات.

7. بيان بعدد الاجتماعات التي كان يحضرها خلال 3 سنوات الماضية كعضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان المنبثقة من المجلس.

8. الافصاح في حال وجود تعارض مصالح مع الشركة.

9. تعبئة نموذج رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية (مرفق النموذج)

10. بيان في حال وجود صلة قرابة أو غيرها مع أحد كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو المراجعين الخارجيين.