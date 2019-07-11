ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى بـ6 أسابيع قبيل تقرير أوبك

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الكشف عن تراجع حاد في المخزونات الأمريكية، وقبيل إعلان تقرير الإنتاج الشهري لمنظمة أوبك.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.1 بالمائة إلى 67.09 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجل مستوى 67.38 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 30 مايو/آيار الماضي.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.2 بالمائة عند 60.57 دولار للبرميل.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس انخفاض كبير في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز الجاري بمقدار 9.5 مليون برميل إلى 459 مليون برميل.

ولكن على الجانب الآخر زاد الإنتاج الأمريكي في نفس الفترة بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

وفي سياق منفصل قال مسؤول دفاعي أمريكي اليوم إن خمسة قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية أمس وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية القريبة، لكنها انسحبت بعد أن حذرتهم سفينة حربية بريطانية عبر الراديو.

وفي الفترة الأخيرة زادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، عقب إسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار، كما تورطت طهران في حادث تفجير ناقلتان للنفط في خليج عمان في يونيو/حزيران الماضي.

ومن المقرر أن تعلن منظمة أوبك في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنتاج خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.