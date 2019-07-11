عطاء التعليمية: انتهاء اكتتاب المؤسسات.. وسعر الطرح 29 ريالاً

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وقالت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، إن المؤسسات اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة بنسبة تغطية بلغت 202 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة، وتم تحديد سعر الاكتتاب عند 29 ريالاً للسهم.

وشهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من كافة شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات متعددة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح.

وأوضحت إتش إس بي سي العربية السعودية أنه وفق تعليمات الطرح الواردة في نشرة الإصدار لشركة عطاء التعليمية، فسوف يتم تخصيص 12 مليون سهم تمثل 100 بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي للمؤسسات بعد انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد.

وأشارت إلى أنه مع انتهاء عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات، سيتم طرح 1.2 مليون سهم لشريحة الأفراد، تمثل 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ونوهت إلى أن فترة اكتتاب الأفراد ستبدأ يوم الأحد 14 يوليو/تموز 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام حتى نهاية يوم الخميس 18 يوليو/تموز.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مايو/أيَّار الماضي، على طلب شركة عطاء التعليمية بتسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

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