جوجل تطلق نسخة تجريبية جديدة من نظام Android Q

أطلقت شركة جوجل اليوم النسخة التجريبية الخامسة امن أندرويد Android Q مع تحديثات التنقل بالإيماءات، حيث تواصل عملاقة البحث إجراء تغييرات على الطريقة الجديدة للتنقل بالإيماءات في Android Q.

وكانت الشركة قد أصدرت النسخة التجريبية الرابعة من Android Q الشهر الماضي، حيث أنهت بعض الأشياء مثل واجهات برمجة التطبيقات، لكنها تجري الآن بعض التغييرات الرئيسية على نظام التنقل باستخدام أحدث إصدار تجريبي.

وقدمت جوجل إيماءة جديدة للوصول إلى مساعدها الرقمي (Google Assistant)، حيث يُمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى المساعد عن طريق التمرير إلى الأعلى من أسفل الزاوية اليسرى أو اليمنى.

وتقول جوجل: إنها تجري هذه التغييرات من أجل تحسين تجربة التنقل بالإيماءات بناءًً على تعليقات المستخدمين.

وتُغير الشركة أيضًا الطريقة التي يمكن من خلالها الوصول إلى أدراج التنقل في التطبيقات للتأكد من عدم تعارضها مع طريقة التمرير السريع للرجوع إلى الخلف في نظام التنقل بالإيماءات.

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ووفقًا للشركة، فإن تطبيقات اللانشر الخارجية ما تزال تواجه مشاكل لا سيما فيما يتعلق بالاستقرار والتراجع، ولا تعمل مع نظام التنقل بالإيماءات الجديد.

وقالت جوجل: إن النسخة التجريبية السادسة تنتقل تلقائيًا إلى نظام التنقل ثلاثي الأزرار الكلاسيكي عندما يستخدم المستخدمون تطبيق لانشر تابع لجهة خارجية.

وكانت جوجل قد أطلقت النسخة التجريبية الأولى من نظام Android Q في شهر مارس، وأتبعتها بالنسخة التجريبية الثانية في شهر أبريل، والنسخة التجريبية الثالثة في شهر مايو، والنسخة التجريبية الرابعة في شهر يونيو.

وأصدرت الشركة خلال العام الماضي خمس نسخ معاينة للمطورين (أربع إصدارات تجريبية)، لكن جوجل تخطط هذا العام لإصدار ست نسخ معاينة تجريبية للمطورين، وذلك وفقًا للجدول الزمني التالي:

شهر مارس: النسخة التجريبية الأولى Beta 1 (الإصدار الأولي، إصدار التجريبي).

شهر أبريل: النسخة التجريبية الثانية Beta 2 (تحديث تدريجي، إصدر تجريبي)

شهر مايو: النسخة التجريبية الثالثة Beta 3 (تحديث تدريجي، إصدار تجريبي)

شهر يونيو: النسخة التجريبية الرابعة Beta 4 (واجهات برمجة التطبيقات النهائية و SDK الرسمي، إصدار تجريبي).

النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 (الإصدار المرشح للاختبار).

النسخة التجريبية السادسة Beta 6 (الإصدار المرشح للاختبار النهائي).

الربع الثالث من العام الحالي: الإصدار النهائي لمشروع أندرويد مفتوح المصدر AOSP والنظام الإيكولوجي.

ومن المحتمل أن تصل النسخة النهائية من نظام Android Q في شهر أغسطس، وتطلب جوجل من المطورين جعل تطبيقاتهم متوافقة مع Android Q بحيث يمكن للمستخدمين توقع انتقال سلس عند الترقية.