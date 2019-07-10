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مقتل 6 مدنيين بقصف النظام السوري لمناطق خفض التصعيد

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مقتل 6 مدنيين بقصف النظام السوري لمناطق خفض التصعيد مقتل 6 مدنيين بقصف النظام السوري لمناطق خفض التصعيد

جي بي سي نيوز :- قتل ستة مدنيين وأصيب 12 آخرون، في هجمات برية وجوية للنظام السوري، على منطقة "خفض التصعيد" شمال غرب سوريا.

وأفادت مصادر محلية، الأحد، بأن هجمات النظام والمجموعات المدعومة إيرانيا، طالت مدينة خان شيخون، وقرى معرشورين والتمانعة والسكيك وبابيلا وأبوحبة، في محافظة إدلب.

وطال القصف مدينة اللطامنة وقرية قسطون بريف محافظة حماة.

وفي غضون الأيام الثلاثة الأخيرة، قتل 25 مدنيا، في هجمات نظام الأسد، وداعمته ، على تجمعات سكنية، بمنطقة خفض التصعيد.

ومنذ 25 نيسان/ أبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها,وفق عربي 21.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير حديث إن 487 مدنيا قتلوا في قصف النظام وحلفائه على منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة بين 26 نيسان/ أبريل، و23 حزيران/ يونيو الماضيين.

جي بي سي نيوز

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