محدث.. سهم أمازون يتجاوز ألفي دولار بالختام لأول مرة بـ9أشهر

مباشر: ارتفع سهم شركة أمازون بأكثر من 1 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء ليتجاوز مستوى ألفي دولار لأول مرة في 9 أشهر.

وتأتي مكاسب سهم عملاق التجزئة قبل أيام من "البرايم داي" يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.

وعند نهاية الجلسة، صعد سهم "أمازون" بنسبة 1.5 بالمائة ليصل إلى 2017.41 دولار وهو أعلى مستوى منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحقق سهم أمازون الارتفاع اليومي السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء صعود سهم الشركة الأمريكية مع ارتفاع "وول ستريت" بنهاية التعاملات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.