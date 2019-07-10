أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. سهم أمازون يتجاوز ألفي دولار بالختام لأول مرة بـ9أشهر

Google+ Print
محدث.. سهم أمازون يتجاوز ألفي دولار بالختام لأول مرة بـ9أشهر محدث.. سهم أمازون يتجاوز ألفي دولار بالختام لأول مرة بـ9أشهر

مباشر: ارتفع سهم شركة أمازون بأكثر من 1 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء ليتجاوز مستوى ألفي دولار لأول مرة في 9 أشهر.

وتأتي مكاسب سهم عملاق التجزئة قبل أيام من "البرايم داي" يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.

وعند نهاية الجلسة، صعد سهم "أمازون" بنسبة 1.5 بالمائة ليصل إلى 2017.41 دولار وهو أعلى مستوى منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحقق سهم أمازون الارتفاع اليومي السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء صعود سهم الشركة الأمريكية مع ارتفاع "وول ستريت" بنهاية التعاملات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"

مكافحة الفساد بالجزائر: تقدير حجم الأموال المهربة للخارج "صعب"