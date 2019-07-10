محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي بالختام بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي والتي دعمت آمال خفض الفائدة.

وقاد قطاعا التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت"، مع صعود بأكثر من 1 بالمائة لسهم "أمازون".

وصرح جيروم باول أن استثمارات الشركات تتباطأ مع استمرار حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الفيدرالي سوف يتصرف حسب الحاجة حيال تلك المخاطر للحفاظ على التوسع الاقتصادي.

وأضاف رئيس الفيدرالي أن التضخم يتباطأ أدنى مستهدف البنك المركزي والرياح المعاكسة للاقتصاد مثل التوترات التجارية ومخاوف التباطؤ تضغط على النشاط الاقتصادي والآفاق المستقبلية.

كما كشف محضر الفيدرالي عن اجتماعه الأخير أن العديد من صناع السياسة يرون حجة قوية لخفض معدل الفائدة مع تزايد المخاطر السلبية.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 26860.20 نقطة، بعد أن سجل مستوى قياسي خلال الجلسة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 2993.07 نقطة، بعد أن تجاوز مستوى 300 نقطة خلال الجلسة للمرة الأولى في تاريخه.

وزاد "ناسداك" الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 0.7 بالمائة إلى 8202.5 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 97.104.