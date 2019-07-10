أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

هل تنشر تركيا منظومة أس400 الروسية بالقرب من سوريا؟

Google+ Print
هل تنشر تركيا منظومة أس400 الروسية بالقرب من سوريا؟ هل تنشر تركيا منظومة أس400 الروسية بالقرب من سوريا؟

جي بي سي نيوز :- نشرت صحيفة تركية، أمس الجمعة، الأماكن المحتملة، لنشر بطاريات النظام الدفاعي أس400 الروسي، في تركيا، والتي من المقرر البدء باستلامها الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "صباح" في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه سيتم نشر ثلاث بطاريات أس400 في أنحاء مختلفة بالبلاد.

وبحسب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل ديمير، قال الخميس الماضي، إن عملية تسلم منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية "أس400"، إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل.

وأشارت "صباح"، إلى أنه من المتوقع أن يتم نشر البطاريات في الغرب، ووسط الأناضول، وشرقها، مستدركة بالوقت ذاته إلى أن القرار النهائي سيتم البث فيه بعد عرض اللجان العسكرية تقريرها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت وفقا لخبراء عسكريين، أن المناطق المحتملة التي سينشر فيها بطاريات منظومة أس400 الروسية، هي بالقرب من أنقرة، والثانية في موقع ما بين أنطاليا ومرسين، لمواجهة أي تهديد محتمل في شرق المتوسط.

أما الموقع الثالث، فتوقع الخبراء العسكريون، أنه سيتم نشر بطاريات المنظومة الدفاعية ما بين منطقتي غازي عنتاب وشانلي أورفا، في مواجهة أي تهديد قادم من سوريا.

وفي هذا السياق، قال العميد ركن المتقاعد، أحمد الرحال، إن الغرض من نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية، تهدف لتغطية كامل الأراضي التركية، بحيث تغطي تقاطعات أقواس النيران لكل جغرافية الدولة.

وأضاف الخبير الاستراتيجي والعسكري، في حديثه لـ"عربي21"، أن نشر البطاريات بالقرب من سوريا، لا يعني أنها تستهدف سوريا بالتحديد، بغرض أنه يجب أن تغطى المنظومة كافة المناطق التركية لمواجهة أي خطر ولا تعتمد في توزيعها على طبيعة العلاقة مع دول الجوار فقط.

ولفت إلى أن المنظومة قد تشكل حماية للقوات التركية داخل الأراضي السورية، لتشكيل حماية جوية لها.

وأوضح، أن دراسة أقواس النيران في هذا الأمر، يدخل مكان تواجد القوات التركية، ضمن جغرافية الدولة التركية، كما في سوريا، بحيث تتمكن الدفاع الجوي، من تغطية حماية القوات التركية المتواجدة في سوريا بعمق 30 إلى 40 كم.

من جهته، قال المحلل المختص بالشأن السوري، إن تركيا، قد تنشر بطاريات أس400 الدفاعية، بالقرب من سوريا في رسالة إيجابية موجهة إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو، مفادها بأن الهدف من المنظومة نشرها في مناطق غير مستقرة بالقرب من سوريا والعراق.

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن النظام السوري لا يمكن أن يشكل أي تهديد على تركيا، ولا يملك صواريخ بلاستية، وغير قادر على فتح جبهات معها.

ونوه إلى أن المنظومة الدفاعية الروسية، منظومة محمولة، تستطيع تركيا تحريكها متى شاءت، إلا أن توقعات نشرها بالقرب من سوريا رسالة لأمريكا، لتجنب أي عقوبات أمريكية مرتقبة.

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جوجل تبني شبكة اجتماعية جديدة لمنافسة فيسبوك

جوجل تبني شبكة اجتماعية جديدة لمنافسة فيسبوك

هيتيرا تطلق ورقة بيضاء بعنوان ’تطبيقات المهام الحرجة عبر شبكة النطاق العريض الخاصة بالمشغل‘

هيتيرا تطلق ورقة بيضاء بعنوان ’تطبيقات المهام الحرجة عبر شبكة النطاق العريض الخاصة بالمشغل‘

مساء dmc - الشرطة التركية تلقي القبض علي 122 رجل عسكري بتهمة الانتماء لشبكة فتح الله جولن

مساء dmc - الشرطة التركية تلقي القبض علي 122 رجل عسكري بتهمة الانتماء لشبكة فتح الله جولن

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الإعلام الموالي لروسيا يستهدفنا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الإعلام الموالي لروسيا يستهدفنا