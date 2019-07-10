هل تنشر تركيا منظومة أس400 الروسية بالقرب من سوريا؟

جي بي سي نيوز :- نشرت صحيفة تركية، أمس الجمعة، الأماكن المحتملة، لنشر بطاريات النظام الدفاعي أس400 الروسي، في تركيا، والتي من المقرر البدء باستلامها الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "صباح" في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه سيتم نشر ثلاث بطاريات أس400 في أنحاء مختلفة بالبلاد.

وبحسب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل ديمير، قال الخميس الماضي، إن عملية تسلم منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية "أس400"، إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل.

وأشارت "صباح"، إلى أنه من المتوقع أن يتم نشر البطاريات في الغرب، ووسط الأناضول، وشرقها، مستدركة بالوقت ذاته إلى أن القرار النهائي سيتم البث فيه بعد عرض اللجان العسكرية تقريرها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت وفقا لخبراء عسكريين، أن المناطق المحتملة التي سينشر فيها بطاريات منظومة أس400 الروسية، هي بالقرب من أنقرة، والثانية في موقع ما بين أنطاليا ومرسين، لمواجهة أي تهديد محتمل في شرق المتوسط.

أما الموقع الثالث، فتوقع الخبراء العسكريون، أنه سيتم نشر بطاريات المنظومة الدفاعية ما بين منطقتي غازي عنتاب وشانلي أورفا، في مواجهة أي تهديد قادم من سوريا.

وفي هذا السياق، قال العميد ركن المتقاعد، أحمد الرحال، إن الغرض من نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية، تهدف لتغطية كامل الأراضي التركية، بحيث تغطي تقاطعات أقواس النيران لكل جغرافية الدولة.

وأضاف الخبير الاستراتيجي والعسكري، في حديثه لـ"عربي21"، أن نشر البطاريات بالقرب من سوريا، لا يعني أنها تستهدف سوريا بالتحديد، بغرض أنه يجب أن تغطى المنظومة كافة المناطق التركية لمواجهة أي خطر ولا تعتمد في توزيعها على طبيعة العلاقة مع دول الجوار فقط.

ولفت إلى أن المنظومة قد تشكل حماية للقوات التركية داخل الأراضي السورية، لتشكيل حماية جوية لها.

وأوضح، أن دراسة أقواس النيران في هذا الأمر، يدخل مكان تواجد القوات التركية، ضمن جغرافية الدولة التركية، كما في سوريا، بحيث تتمكن شبكة الدفاع الجوي، من تغطية حماية القوات التركية المتواجدة في سوريا بعمق 30 إلى 40 كم.

من جهته، قال المحلل المختص بالشأن السوري، إن تركيا، قد تنشر بطاريات أس400 الدفاعية، بالقرب من سوريا في رسالة إيجابية موجهة إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو، مفادها بأن الهدف من المنظومة نشرها في مناطق غير مستقرة بالقرب من سوريا والعراق.

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن النظام السوري لا يمكن أن يشكل أي تهديد على تركيا، ولا يملك صواريخ بلاستية، وغير قادر على فتح جبهات معها.

ونوه إلى أن المنظومة الدفاعية الروسية، منظومة محمولة، تستطيع تركيا تحريكها متى شاءت، إلا أن توقعات نشرها بالقرب من سوريا رسالة لأمريكا، لتجنب أي عقوبات أمريكية مرتقبة.