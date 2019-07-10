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التجارة السعودية: الخدمات المقدمة إلكترونياً مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية

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التجارة السعودية: الخدمات المقدمة إلكترونياً مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية التجارة السعودية: الخدمات المقدمة إلكترونياً مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية

الرياض -مباشر: أكدت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية أن جميع الخدمات التي تقدم إلكترونياً مشمولة بنظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء أمس.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الخدمات المقدمة للمستهلك عبر المتاجر الإلكترونية تخضع لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتي ستصدر خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونوهت الوزارة، إلى أن النظام الجديد نص على أنه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه.

ويتضمن البيان المقدم للمستهلك، الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم "إن وجدت"، إضافة إلى ترتيبات الدّفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان "إن وجد".

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مباشر (اقتصاد)

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