محدث..الدولار يواصل خسائره عالمياً بعد محضر الفيدرالي

مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي، وبعد محضر الفيدرالي.

وكشف محضر الاحتياطي الفيدرالي أن العديد من صانعي السياسة النقدية يرون أن هناك حجة قوية لخفض معدل الفائدة مع تزايد المخاطر على الاقتصاد.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم خلال شهادته أمام الكونجرس أن قيام البنك المركزي بخفض معدل الفائدة يتوقف على المخاطر المتنامية على الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وكان باتريك هاركر" رئيس الفيدرالي بولاية فيلاديلفيا صرح أمس بأن لا يوجد حاجة لإحداث تغيير في معدلات الفائدة الأمريكية خلال الوقت الحالي، وأن الخفض سيكون مبرراً فقط حال تباطؤ الاقتصاد.

وعلى الصعيد الأوضاع التجارية، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كوالدو بأن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات هاتفية بناءة أمس الثلاثاء بشأن الأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1253 دولار، وتراجع أمام الين بنسبة مماثلة مُسجلاً 108.44 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2507 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.4 بالمائة عند 0.9895 فرنك.

كما هبطت الورقة الخضراء أمام الدولار الكندي بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 1.3070 دولار كندي .

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 97.105.