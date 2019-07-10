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محدث.. نايمكس يرتفع 4.5% عند التسوية ليتجاوز مستوى 60 دولاراً

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محدث.. نايمكس يرتفع 4.5% عند التسوية ليتجاوز مستوى 60 دولاراً محدث.. نايمكس يرتفع 4.5% عند التسوية ليتجاوز مستوى 60 دولاراً

مباشر: عززت  النفط مكاسبها بنحو 4.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز "نايمكس" مستوى 60 دولاراً بعد الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع قوي في مخزونات النفط بالولايات المتحدة حيث هبطت بمقدار 9.5 مليون برميل بفارق كبير عن توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

كما تلقت أسعار الخام الدعم من بدء شركات النفط الكبرى في إخلاء ووقف الإنتاج في خليج المكسيك بعد أن حذرت توقعات الطقس من أن الاضطرابات المدارية قد تؤدي إلى حدوث عاصفة اليوم أو غد الخميس.

وكانت منظمة أوبك وحلفائها خفضت مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام ثم تمديد الاتفاق في مطلع الشهر الجاري وحتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 4.5 بالمائة مُسجلاً 60.43 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 22 مايو/أيار الماضي.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 4.4 بالمائة إلى 66.99 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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