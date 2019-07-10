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رئيس الفيدرالي يوضح: العودة لمعيار الذهب ستضر الاقتصاد

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رئيس الفيدرالي يوضح: العودة لمعيار الذهب ستضر الاقتصاد رئيس الفيدرالي يوضح: العودة لمعيار الذهب ستضر الاقتصاد

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يعتقد أن العودة إلى معيار الذهب في الولايات المتحدة ستكون فكرة جيدة.

ومعيار الذهب هو نظام مالي تم التخلي عنه في فترة الكساد في ثلاثينيات القرن الماضي ويتم من خلاله تحديد قيمة العملة من حيث الذهب، والتي يمكن تحولها للعملة في أي وقت، لكن واشنطن استمرت في السماح للحكومات الأجنبية باستبدال الذهب بالدولار حتى بداية سبعينيات القرن الماضي.

وأوضح باول خلال شهادته في مجلس النواب، اليوم الأربعاء: "لقد حدد الكونجرس لنا هدفين للاقتصاد الحقيقي وهما الحد الأقصى للتشغيل، واستقرار الأسعار".

وتابع باول: "إذا كلفنا الكونجرس بموازنة بالدولار، فإن السياسة النقدية يمكن أن تفعل ذلك، لكن الأمور الأخرى سوف تتقلب ولن نهتم إذا ارتفعت البطالة أو انخفضت، هذه لن تكون مهمتنا بعد الآن".

وأضاف رئيس الفيدرالي أنه كانت هناك أوقات كثيرة في التاريخ الحديث، أرسلت الذهب إشارة من شأنها أن تكون سلبية للغاية لأي من هذين الهدفين وهما الحد الأقصى للعمالة واستقرار الأسعار.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أنه لا توجد دولة أخرى تستخدم معيار الذهب.

مباشر (اقتصاد)

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