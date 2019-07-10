مكاسب عملات الأسواق الناشئة تتجاوز 1% مع تراجع الدولار

مباشر: حققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب ملحوظة تجاوزت 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع خسائر الدولار بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.

وتعرض الدولار الأمريكي للضغط مع تصريحات جيروم باول والتي دعمت آمال خفض الفائدة حيث ذكر أن الفيدرالي سيتصرف حسب حاجة الاقتصاد وذلك مع استمرار الرياح المعاكسة مثل التوترات التجارية ومخاوف تباطؤ النمو.

كما أكد باول أن تقرير الوظائف الأمريكي الأخير والذي يُنظر إليه على أنه قلص آمال خفض الفائدة، لم يغير توقعات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة جنوب أفريقيا بنحو 1.4 بالمائة إلى 13.977 راند.

فيما جاءت الليرة التركية في المرتبة الثانية ضمن أكبر الرابحين في عملات الأسواق الناشئة حيث ارتفعت بنحو 1.05 بالمائة مقابل الدولار إلى 5.6718 ليرة، وذلك بعد أن تراجعت في اليومين الماضي على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي.

وفي تصريحات له اليوم، حذر الرئيس التركي رجب طيب أرودغان من أن الاقتصاد قد يواجه مشاكل خطيرة إذا لم يتم تنفيذ إصلاح كامل داخل البنك المركزي.

كما ارتفع الروبل الروسي بنحو 1 بالمائة أمام الورقة الخضراء ليسجل 63.1595 روبل، وبنفس النسبة صعدت عملة البرازيل لتصل إلى 3.7542 ريال.

في حين، تراجعت عملتي المكسيك والأرجنتين بنحو 0.1 بالمائة لكل منهما أما الدولار لتسجلا 19.1744 بيزو، و41.887 بيززو على الترتيب.

وكان البيزو المكسيكي تعرض لخسائر قوية بالأمس على خلفية استقالة وزير المالية بالبلاد بسبب اختلافه مع السياسات الاقتصادية للرئيس.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 97.1030.

