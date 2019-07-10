محدث..الذهب يربح 12 دولاراً عند التسوية مع خسائر الورقة الخضراء

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع مع خسائر العملة الأمريكية بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر جيروم باول أن المركزي الأمريكي سوف يتصرف حسب الحاجة من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي مع استمرار المخاطر على التوقعات الاقتصادية.

كما أكد رئيس الفيدرالي على أن قيام البنك بخفض معدلات الفائدة يتوقف على المخاطر المتنامية على الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون محضر الفيدرالي عن اجتماعه الأخير في وقت لاحق من اليوم.

وفي سياق آخر، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بزيادة العقوبات بعد أن رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 12 دولاراً عند 1412.50 دولار للأوقية، وهو أعلى ممستوى منذ 3 يوليو/ تموز الجاري.

وبحلول الساعة 5:43 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة عند 1411.79 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 97.101.