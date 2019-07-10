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إمارة حائل السعودية تدشن مركز بيانات ومرصد للقطاعات الأمنية والتنموية

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إمارة حائل السعودية تدشن مركز بيانات ومرصد للقطاعات الأمنية والتنموية إمارة حائل السعودية تدشن مركز بيانات ومرصد للقطاعات الأمنية والتنموية

الرياض - مباشر: دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، برامج تشغيل مركز بيانات إمارة منطقة حائل والذي تم تشغيله بشكل كامل من خلال خدمات الحوسبة السحابية الحكومية بمركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إلى أن مركز البيان -والأول من نوعه على مستوى المناطق- سيحدث نقلة تقنية نوعية في أعمال حائل، بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وفقا لوكالة أنباء "واس".

كما دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مرصد حائل والذي يضم مؤشرات قياس الأداء للقطاعات الأمنية والتنموية بالمنطقة ويوفر معلومات آنية أولاً بأول وعلى مدار الساعة.

وأعلن مركز المعلومات الوطني عن جمع بيانات أكثر من 35 جهة حكومية، ودمج 23 مركز بيانات تابع لعدة جهات حكومية بأنظمة الحوسبة السحابية الحكومية بالمركز، والتي ستوفر للجهات الحكومية خدمات تقنية آمنة ورائدة في مجالها بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية.

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مباشر (اقتصاد)

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