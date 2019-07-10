الخدمة المدنية بالسعودية تنهي إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الاتصالات

الرياض - مباشر: قالت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، إنها أنهت إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأمانة منطقة الرياض، عبر خدمة التزام.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن الخطوة تهدف لتوفير بيانات الموارد البشرية شاملة بيانات الموظفين، الوظائف، المؤهلات، الإجازات، الرواتب، تقييم الأداء، وبيانات الموظفين التاريخية.

وذكرت، أن ذلك يأتي استكمالا لجهودها في إتمام عمليات الربط الإلكتروني الشامل مع كافة الجهات الحكومية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية.

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