أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

متعاقدو جوجل يستمعون سرًا إلى تسجيلات مساعدك

Google+ Print
متعاقدو جوجل يستمعون سرًا إلى تسجيلات مساعدك متعاقدو جوجل يستمعون سرًا إلى تسجيلات مساعدك

يستمع متعاقدو جوجل سرًا إلى تسجيلات مساعدك الصوتي، ويبدو أن الأمر لا يقتصر على الاستماع إلى جهاز (Google Home)، بل هناك احتمال كبير لوجود متعاقد مع جوجل يستمع إليك أيضًا.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا لتقرير جديد صادر عن محطة (VRT News) الإذاعية البلجيكية، والذي يصف العملية التي يجري من خلالها الاستماع إلى تسجيلات (Google Home) من قبل المتعاقدين مع جوجل.

وعلى ما يبدو فإن الأمر لا يتطلب الكثير لبدء التسجيل، إذ بالرغم من أنك قد لا تطرح أي سؤال على الجهاز، فإنه ما يزال يرسل ما تقوله إلى الشركة، مما يسمح لشخص فعلي بجمع البيانات منه.

وفي حين أنه لا يتم الاستماع إلى التسجيلات المباشرة، فإن مقاطع الصوت تُرسل إلى المتعاقدين، حيث تمكنت محطة (VRT News)، بمساعدة أحد الأشخاص، من الاستماع إلى بعض هذه المقاطع.

واستمعت المحطة إلى تسجيلات تكفي لتمييز عناوين عدة أشخاص هولنديين وبلجيكيين يستخدمون (Google Home) – على الرغم من أن بعض المستخدمين لم ينطق عبارة “مرحبًا يا جوجل”، والتي من المفترض أن تنشط الجهاز للاستماع.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وكان الشخص الذي سرب التسجيلات يعمل كمتعاقد مع جوجل، ونسخ الملفات الصوتية لاستخدامها لاحقًا في تحسين التعرف على الكلام، حيث من المفترض أن تكون التسجيلات المعروضة عليه مشروحة بعناية، مع تضمين ملاحظات حول هوية المتحدثين وعمرهم المفترض.

واستمعت المحطة فقط إلى تسجيلات من المستخدمين الهولنديين والبلجيكيين، إلا أن الشخص الذي سرب التسجيلات عرض عليها تسجيلات من جميع أنحاء العالم – مما يعني أن هناك الآلاف من المتعاقدين الآخرين الذين يستمعون إلى تسجيلات المساعد.

وتُشير محطة (VRT News) إلى أن بنود خدمة جوجل الرئيسية لا تذكر أنه قد يتم الاستماع إلى التسجيلات بواسطة أشخاص آخرين.

وقال التقرير: إن جوجل تحاول إخفاء الهوية من التسجيلات قبل إرسالها إلى المتعاقدين، وتلجًا إلى طريقة التعرف عليها بالأرقام بدلاً من أسماء المستخدمين، لكن المحطة تمكنت من التقاط بيانات كافية من التسجيلات للعثور على عناوين المستخدمين المعنيين.

ودافعت جوجل عن نفسها ضد تقرير محطة (VRT News) قائلة: إنها تنسخ وتستخدم زهاء 0.2 في المئة من جميع المقاطع الصوتية لتحسين تقنية التعرف على الصوت الخاصة بها.

يُذكر أن هذا التقرير لا يثير مخاوف أخلاقية فقط، بل إنه يُظهر مدى سهولة انتهاك خصوصيتنا في المنزل أو العمل من جانب الشركات.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
جوجل تبني شبكة اجتماعية جديدة لمنافسة فيسبوك

جوجل تبني شبكة اجتماعية جديدة لمنافسة فيسبوك

المملكة المتحدة تتعهد بفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا

المملكة المتحدة تتعهد بفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا

آبل توقف تطوير مشروع نظارتها للواقع المعزز

آبل توقف تطوير مشروع نظارتها للواقع المعزز

جوجل كروم يسهل عملية الشراء عبر الإنترنت.. إليك الطريقة

جوجل كروم يسهل عملية الشراء عبر الإنترنت.. إليك الطريقة