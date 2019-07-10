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السعودية المصرية تطرح مشروعاً سكنياً بالعاصمة الإدارية بـ10 مليارات جنيه

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السعودية المصرية تطرح مشروعاً سكنياً بالعاصمة الإدارية بـ10 مليارات جنيه السعودية المصرية تطرح مشروعاً سكنياً بالعاصمة الإدارية بـ10 مليارات جنيه

القاهرة - مباشر: أعلنت الشركة المصرية للتعمير، طرح مشروع "بلو فير" السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 10 مليارات جنيه.

وقالت الشركة المملوكة مناصفة للحكومتين السعودية والمصرية، في بيان، إنها فتحت باب حجز وحدات المشروع، اليوم الأربعاء.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الرحمن الحركان، أن المشروع يقع على مساحة 70 فداناً.

وأشار الحركان، إلى أن الشركة حصلت على قطعة الأرض في الطرح الأول للأراضي.

وأكد الرئيس التنفيذي محمد الطاهر، أن الشركة تمتلك عدة مشروعات في القاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة.

وتابع الطاهر، أن الشركة بعد حصولها على القرار الوزاري بدأت أعمال الحفر الجسات لبدء أعمال البناء خلال الفترة المقبلة لتسليم المشروع في مواعيده المحددة.

ويشمل المشروع 2000 وحدة سكنية مختلفة، ويضم كافة الخدمات التجارية والترفيهية، وفقاً للبيان.

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