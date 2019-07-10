باول: عملة فيسبوك الجديدة "ليبرا" تثير 4 مخاطر

مباشر: حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من عملة فيسبوك الرقمية الجديدة "ليبرا"، مع الإشارة إلى أربعة مخاوف جادة بشأنها.

وقال باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن ليبرا تثير مخاوف خطيرة فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

وتابع: هذه هي المخاطر التي يجب معالجتها بشكل شامل وعلني.

وتعتزم شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاق عملة رقمية خاصة بها تسمى "ليبرا" في العام المقبل، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف عديدة حول العالم.

ورداً على سؤال حول الرقابة التنظيمية لمشروع العملة المشفرة العالمي، قال باول إن النهج يجب أن يكون دقيقاً وليس سباقاً للتنفيذ.

وأكد أن مشروع ليبرا لا يمكن المضي قدماً فيه دون رضا واسع النطاق عن إجابات فيسبوك على أسئلة المشرعين والمنظمين.

وقال باول إن البنك المركزي التقى بالفعل مع ممثلي فيسبوك في الأشهر السابقة لعملية الإطلاق كما تم تشكيل مجموعة عمل للتركيز على الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم كذلك بالتنسيق مع الزملاء في الوكالات التنظيمية الأخرى والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتابع: نحن ندعم الابتكار المسؤول في صناعة الخدمات المالية طالما تم تحديد المخاطر المرتبطة بها وإدارتها بشكل مناسب.