إنتاج النفط الأمريكي يواصل الصعود للأسبوع الثاني على التوالي

من: سالي إسماعيل

مباشر: يواصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، مع انخفاض ملحوظ في صافي واردات الخام الأمريكي.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز الجاري ليصل إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

ويتبع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بذلك اتجاهاً صاعداً للأسبوع الثاني على التوالي بعد 3 أسابيع من الهبوط المتتالي، ليكون بذلك قرب القمة القياسية المسجلة على صعيد المستويات الأسبوعية والبالغة 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من شهر مايو/آيار الماضي.

ووفقاً للتقرير الأسبوع، فإن صافي وادرات النفط الأمريكية شهدت انخفاضاً قدره 342 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي مع انخفاض الواردات وزيادة محدودة بالصادرات.

وبلغ صافي الوادرات الأمريكية من النفط 4.254 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وهو أقل بنحو 342 ألف برميل يومياً عند المقارنة مع مستويات الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لواردات الولايات المتحدة من النفط، فانخفضت بمقدار 284 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم لتسجل 7.302 مليون برميل يومياً.

في حين سجلت الصادرات النفطية الأمريكية ارتفاعاً بمقدار 58 ألف برميل يومياً بالأسبوع الماضي لتصل إلى 3.048 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات النفطية، فإنها تواصل الهبوط للأسبوع الرابع على التوالي بانخفاض قدره 9.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير لـ1.9 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وفيما يتعلق بمخزونات البنزين الأمريكية، فانخفضت كذلك بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي قريبة من توقعات المحللين التي كانت تشير لتراجع 1.3 مليون برميل.

وبحلول الساعة 3:56 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة تزيد عن 3.3 بالمائة ليصعد إلى 66.31 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 3.3 بالمائة مسجلاً 59.72 دولار للبرميل.