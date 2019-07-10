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مورجان ستانلي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 0.5% الشهر الجاري

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مورجان ستانلي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 0.5% الشهر الجاري مورجان ستانلي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 0.5% الشهر الجاري

مباشر: يتوقع المحللون في "مورجان ستانلي" أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر الجاري.

وكتب محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء اليوم الأربعاء: "أن المخاطر على التوقعات مازالت منحرفة إلى الجانب السلبي، ويمكن أن يحدث تأثيراً سلبياً على النمو إذا اشتددت الظروف المالية مما يؤدي إلى ظهور مخاطر ائتمان في الشركات".

وأضاف المحللون أن الاستجابة القوية للسياسة النقدية ضرورية للحماية من مخاطر حدوث المزيد من الخسائر الحادة في الزخم الاقتصادي.

وأوضحوا أن البيانات الواردة الضعيفة والتوترات التجارية المستمرة من الأسباب الرئيسية لتعديل السياسة النقدية.

ووفقاً لمؤشر "سي.إن.إي" الذي تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، فإن هناك احتمالية تتجاوز 82 بالمائة بالمائة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل مقابل نحو 18 بالمائة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وكان الفيدرالي ثبت معدل الفائدة عند مستوى 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة خلال الشهر الماضي، متوقعاً أن يقوم بخفضها في العام المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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