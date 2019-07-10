محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام بقيادة قطاع الاتصالات

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع الاتصالات وبعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع قطاع الاتصالات بنحو 0.8 بالمائة ليقود خسائر البورصات الأوروبية، كما كانت أسهم الغذاء والمشروبات ضمن أكبر الخاسرين.

وصرح رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي سوف يتصرف حسب حاجة الاقتصاد من أجل الحفاظ على التوسع مع استمرار حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وفي سياق آخر، يراقب المستثمرون المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعدما أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات هاتفية بناءة أمس الثلاثاء.

ومن ناخية أخرى، تجاوز معدل التوصيل لدى شركة "إيرباص" نظيرتها لدى "بوينج" للمرة الأولى في 8 سنوات.

وفي بيانات اقتصادية، تحول اقتصاد المملكة المتحدة للنمو خلال مايو/أيار الماضي.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 387.1 نقطة، فيما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.08 بالمائة إلى 7530.6 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.08 بالمائة مُسجلاً 5567.5 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة عند 12373.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:06 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 1.1260 دولار.