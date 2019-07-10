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سوريا وروسيا تدعوان واشنطن للتوقف عن عرقلة عودة المحتجزين من مخيم الركبان

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سوريا وروسيا تدعوان واشنطن للتوقف عن عرقلة عودة المحتجزين من مخيم الركبان سوريا وروسيا تدعوان واشنطن للتوقف عن عرقلة عودة المحتجزين من مخيم الركبان

ووفقا لوكالة "سانا" السورية، ذكر بيان صادر عن اللجنتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين أن "الوضع الإنساني في مخيم الركبان يتدهور بسرعة وفي ظل هذه الظروف نشعر بقلق بالغ إزاء انخفاض وتيرة خروج المهجرين من المخيم بسبب رغبة الإرهابيين المؤتمرين بإمرة واشنطن في الحفاظ على قاطني المخيم دروعا بشرية لأطول فترة ممكنة".

وأشار البيان إلى أنه "بغية تحقيق هذا الهدف يقوم الإرهابيون المنتشرون في المخيم ومحيطه بفرض مبالغ مالية كبيرة على المحتجزين مقابل المرور في منطقة التنف حتى ممر جليغم بريف حمص الشرقي".

ولفت البيان إلى "مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها احتلال أراض سورية يطيل عمر الأزمة فيها ويعيق جهود التسوية".

وتؤكد وكالة "سانا" احتجاز القوات الأمريكية في منطقة التنف آلاف المدنيين وتتعاون مع "مجموعات إرهابية تنتشر في مخيم الركبان تعمل على ابتزاز المهجرين والسيطرة على معظم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المخيم ما يفاقم الأوضاع الكارثية للمدنيين ويهدد حياة الكثيرين منهم وخاصة الأطفال".

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