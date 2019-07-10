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سهم أمازون يتجاوز ألفي دولار لأول مرة بـ9 أشهر

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سهم أمازون يتجاوز ألفي دولار لأول مرة بـ9 أشهر سهم أمازون يتجاوز ألفي دولار لأول مرة بـ9 أشهر

مباشر: ارتفع سهم شركة أمازون بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليتجاوز مستوى ألفي دولار لأول مرة في 9 أشهر.

وتأتي مكاسب سهم عملاق التجزئة قبل أيام من "البرايم داي" يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سهم "أمازون" بنسبة 1.2 بالمائة ليصل إلى 2012.08 دولار، وتصل القيمة السوقية إلى 990 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتجه سهم أمازون للارتفاع اليومي السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء صعود سهم الشركة الأمريكية مع ارتفاع "وول ستريت" لمستويات قياسية خلال التعاملات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.

مباشر (اقتصاد)

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