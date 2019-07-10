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باول: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

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باول: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك باول: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

مباشر: قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه لن يتقدم باستقالته من منصبه إذا طلب منه الرئيس الأمريكي دونالد .

ورداً على سؤال ماذا ستفعل إذا تلقيت مكالمة من ترامب يخبرك فيها بأنه سوف يعزلك ويطالبك بالاستقالة من رئاسة الفيدرالي، قال باول أثناء شهادته أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء: "بالطبع، لن أفعل ذلك".

وفي رد على سؤال آخر حول اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي لا يمتلك السلطة لعزله حينما يرفض مغاردة منصبه، ذكر رئيس الفيدرالي: "القانون أعطاني 4 سنوات أنا أريد أن أكمل فترة ولايتي".

وكان الرئيس الأمريكي هاجم باول كثيراً بسبب معدلات الفائدة المرتفعة ما أدى إلى زيادة التكهنات بشأن تفكير ترامب في عزله.

وفي سياق آخر، أوضح باول أن تقرير الوظائف الأمريكي القوي خلال الشهر الماضي لم يغير توقعات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية واحتمالية خفض معدل الفائدة.

وأضاف رئيس الفيدرالي: "أعتقد أنه منذ اجتماع الشهر الماضي وحتى فترة ما قبل ذلك، استمرت البيانات المخيبة للآمال في جميع أنحاء أوروبا وحول آسيا وما زال هذا الأمر مهمًا".

وتابع باول: "هناك ضعف في التصنيع والتجارة والاستثمارفي جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة حصلنا على تقرير الوظائف الذي كان إيجابيًا وهذا خبر رائع، وأود أن أقول إن البيانات الأمريكية جاءت كما هو متوقع".

وكان رئيس الفيدرالي أشار إلى تزايد حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة.

مباشر (اقتصاد)

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