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39 مبادرة لتحفيز التجارة الإلكترونية بالسعودية

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39 مبادرة لتحفيز التجارة الإلكترونية بالسعودية 39 مبادرة لتحفيز التجارة الإلكترونية بالسعودية

الرياض- مباشر: قال وكيل وزارة الاتصالات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، إن الوزارة لديها خطة متكاملة لتحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية، مع وضع حلول لحماية حقوق المتعاملين ولديها مع المجلس 39 مبادرة مع مجلس التجارة الإلكترونية لتحفيز نمو بالقطاع.

وأضاف أحمد الثنيان، في مقابلة مع "العربية" اليوم الأربعاء، أن حجم قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية يبلغ 80 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية تبلغ 14 بالمائة في العام الماضي.

ووصف وكيل وزارة الاتصالات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، إقرار نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، بأنه يشكل أساسا للمبادرات الداعمة لتحفيز هذا النوع من التجارة، والمساعدة على دعم الابتكار فيها وحفظ حقوق جميع الأطراف في المعاملات الرقمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع مجلس التجارة الإلكترونية، عبر العديد من المبادرات على تنمية البنية التحتية الرقمية، أو اللوجستية، بهدف نشر التجارة الإلكترونية في خارج المدن الرئيسية بالسعودية، لجعل هذا القطاع أكثر جذباً لرواد الأعمال وللشركات ولزيادة موثوقية التعاملات الرقمية للأفراد.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام التجارة الإلكترونية.

ويهدف النظام، وفقاً لوزارة التجارة والاستثمار، إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلك، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. تعرف على نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية

وزير الاستثمار: السعودية من أعلى 10 دول نمواً بالتجارة الإلكترونية

التفاصيل الكاملة للنظام الجديد للتجارة الإلكترونية في السعودية

مباشر (اقتصاد)

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