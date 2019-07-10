نينتندو تعلن عن سويتش لايت للعب المحمولة

أعلنت نينتندو اليوم عن نسخة أرخص وأقل وزنًا من وحدة التحكم في ألعاب الفيديو سويتش (Switch) تسمى سويتش لايت (Switch Lite)، والتي من المفترض بيعها مقابل 200 دولار – أي أقل بمبلغ 100 دولار أقل من جهاز سويتش الأصلي – على أن تكون متاحة بتاريخ 20 سبتمبر.

وتتاح النسخة الجديدة باللون الرمادي؛ والأصفر؛ والفيروزي، بالإضافة إلى إصدار (Pokémon Sword و Shield) الرمادي الفاتح الخاص.

وتفتقر نينتندو سويتش إلى عدد من الميزات الرئيسية مقارنةً بالنسخة الأكبر، مثل عدم توفيرها سوى وضع اللعب اليدوي الفردي، مقارنةً بأوضاع التلفزيون والطاولة الإضافية في جهاز سويتش.

ويعني هذا أن الألعاب المتوافقة مقصورة على الألعاب التي تدعم الوضع المحمول في مكتبة نينتندو سويتش، ومع ذلك، سيتمكن اللاعبون من شراء وحدات تحكم (Joy-Con) المنفصلة مع جهاز لشحنها من أجل استخدامها لاسلكيًا مع الألعاب الأخرى التي لا تدعم الوضع المحمول باليد.

وقال دوغ بوسر Doug Bowser، رئيس نينتندو في أمريكا، ضمن بيان: إضافة جهاز نينتندو سويتش لايت إلى التشكيلة يتيح للاعبين المزيد من خيارات الألوان والتسعير، ويمكن للمستهلكين الآن اختيار النظام الذي يناسب الطريقة التي يفضلون بها لعب ألعاب نينتندو سويتش المفضلة لديهم.

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وتأتي النسخة الجديدة من جهاز سويتش بوزن أخف يصل إلى 275 جرام مقابل 400 جرام للنسخة الأكبر، وتتضمن شاشة لمس بقياس 5.5 إنشًا بدلًا من 6.2 إنشًا، مما يعني أن الأبعاد الكلية أصغر، حيث يصل حجم سويتش لايت إلى 3.6×8.2×0.55 إنشًا مقابل 4×9.4×0.55 إنشًا.

وسيكون بمقدور اللاعبين شراء ملحقات إضافية، مثل حقيبة الحمل وواقي الشاشة، مع استخدام ملحقات سويتش نفسها مع سويتش لايت، بما في ذلك (Switch Pro Controller)؛ و (Poké Ball Plus)، وتدعم النسخة الجديدة الشبكة اللاسلكية، والبلوتوث، والاتصال قريب المدى (NFC).

يُذكر أن الشركة باعت ما يصل إلى 35 مليون جهاز سويتش منذ ظهور الجهاز لأول مرة في شهر مارس 2017، ويقول دوغ بوسر: إن توقيت النسخة الجديدة المعاد تصميمها يهدف إلى الاستفادة من هذا النجاح الأولي، ويجب تعزيزه بألعاب قادمة، مثل (Pokémon Sword)؛ و (Shield).