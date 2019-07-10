أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن من ابرز الوجهات العائلية لإجازة الصيف

Google+ Print
الاردن من ابرز الوجهات العائلية لإجازة الصيف الاردن من ابرز الوجهات العائلية لإجازة الصيف

جي بي سي نيوز:- حدّدت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، أبرز ثلاث وجهات عائلية لقضاء إجازة الصيف، وهي:

1- الأردن

تتوافر الكثير من الخيارات في الأردن بدءاً من زيارة مدينة البتراء، عاصمة الأنباط، التي تعد أحد أشهر المواقع الأثرية في العالم، أو التوجه إلى البحر الميت لقضاء يومين في أحد منتجعاته المائية التي تقدم الكثير من الخدمات الترفيهية المناسبة للعائلة. ويمكن أيضاً استكشاف قلعة عجلون الأثرية ومشاهدة فنّ العمارة الإسلامي الجميل، أو التوجه إلى حدائق الحسين، إضافة إلى متحف السيارات الملكي ومتحف الأطفال، مع فرصة مشاهدة روعة الحيوانات بما فيها الأسود والدببة والفهود والقرود وأنواع عديدة من الطيور في حديقة الأردن للحيوان ، بحسب "البيان" .

2- تايلاند

يمكن زيارة القصر الكبير في بانكوك وتفقد معبد «بوذا» الزمردي أو الاسترخاء في حديقة لومبيني التي تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في بانكوك، فيما يضم مجمع «سيام باراجون» الشهير مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمسارح ودور السينما وقاعة أوبرا ومعرض الفنون التايلاندية وصالة بولينغ. كما يمكن زيارة حديقة الفيلة في شنغماي التي تضمّ أيضاً مجموعة واسعة من الحيوانات البرية والحيوانات البحرية والطيور، أو زيارة متنزه «سبلاش جانغل» المائي حيث أحواض السباحة والمنزلقات المائية والأنهار والألعاب المشوّقة.

3- كرواتيا

يمكنك زيارة حديقة «ماكسمير» التي تعتبر من أهم مراكز الثقافة والتاريخ في زغرب، إذ إنها موطن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المختلفة، أو التعرف إلى الحيوانات التي كنت تراها في قصص الطفولة في حديقة حيوانات زغرب، وهي واحدة من أقدم ثلاث حدائق أنشئت في كرواتيا، فيما توفر جزيرة لوشن العديد من الأماكن الترفيهية مثل الشواطئ والحدائق والمتنزهات.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

المطيري: القرار الكويتي لا يعني الانتقاص من الجامعات الأردنية

المطيري: القرار الكويتي لا يعني الانتقاص من الجامعات الأردنية

العراق يقرر تصدير النفط للأردن وسوريا

العراق يقرر تصدير النفط للأردن وسوريا

إعلامي سوري يتعرض لاعتداء داخل قنصلية بلاده في إسطنبول

إعلامي سوري يتعرض لاعتداء داخل قنصلية بلاده في إسطنبول