مصر للطيران تنهي استعدادات تشغيل الجسر الجوي إلي الأراضي المقدسة

القاهرة- مباشر: أنهت شركة "مصر للطيران" استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلي الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام، بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات المعنية.

وقالت شركة مصر للطيران، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أتمت كل الإجراءات والترتيبات للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل حوالي 70 ألف حاج، وكذلك التنسيق مع السلطات السعودية وكافة الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير كافة سبل الراحة.

وأضافت الشركة، أنه تم إعداد الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي المتعاقدين مع الشركة.

من جانبها، أشارت وزارة الطيران المدني، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن أولى رحلات الحج ستقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى كلُ من جدة والمدينة اعتبارًا من 18 يوليو /تموز الجاري على أن تكون آخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس/ أب المقبل، على أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج يوم 14 من الشهر نفسه.

وكانت "مصر للطيران" قد بدأت مطلع هذا الشهر في إصدار تذاكر الحج علي أن يكون آخر موعد لإصدارها يوم 4 أغسطس/ أب المقبل، وذلك من خلال مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج المتواجدة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغا خان لإصدار تذاكر حج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية.

ومن المقرر أن تسير الشركة خلال موسم الحج 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بمعدل 206 رحلات إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج.

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