أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يتوعد بزيادة العقوبات ضد إيران

Google+ Print

مباشر: هدد الرئيس الأمريكي دونالد بزيادة العقوبات على إيران، مع قيامها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لطالما كانت إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم سراً في انتهاك تام للصفقة السيئة البالغة 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما".

وكان إيران أعلنت تجاوزها حدود الاتفاق المتعلق بتخصيب اليورانيوم وفقاً لاتفاق عام 2015.

وجاء ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في العام الماضي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قوية على طهران.

وأضاف ترامب: "سيتم قريباً زيادة العقوبات إلى حد كبير على طهران".
 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

ملكة جمال العراق تستنجد بترامب وتطلب منه الحماية

ملكة جمال العراق تستنجد بترامب وتطلب منه الحماية

8 الصبح – استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد تسريب رسائل انتقد فيها إدارة دونالد ترامب

8 الصبح – استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد تسريب رسائل انتقد فيها إدارة دونالد ترامب

تعليق ناري ل الاعلامي "تامر امين" علي الفيديو يجمع بين ترامب و تميم (اخر النهار)

تعليق ناري ل الاعلامي "تامر امين" علي الفيديو يجمع بين ترامب و تميم (اخر النهار)