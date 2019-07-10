ترامب يتوعد بزيادة العقوبات ضد إيران

مباشر: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة العقوبات على إيران، مع قيامها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لطالما كانت إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم سراً في انتهاك تام للصفقة السيئة البالغة 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما".

وكان إيران أعلنت تجاوزها حدود الاتفاق المتعلق بتخصيب اليورانيوم وفقاً لاتفاق عام 2015.

وجاء ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في العام الماضي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قوية على طهران.

وأضاف ترامب: "سيتم قريباً زيادة العقوبات إلى حد كبير على طهران".

