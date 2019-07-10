الاستثمارات العالمية بالطاقة النظيفة تتراجع لأدنى مستوى بـ5 سنوات

مباشر: تراجعت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة إلى أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب انخفاض حاد في مشاريع الطاقة المتجددة للصين.

وكشف تقرير حديث صادر عن وكالة "بلومبرج نيو إنريجي فينانس"، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة تراجعت إلى 117.6 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 14 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكان التغيير المفاجئ في سياسات الطاقة المتجددة بالصين في العام الماضي - عندما تم إلغاء مساعدات الطاقة الشمسية وخفض إعانات الرياح - أثر سلبي كبير على عدد المشاريع قيد التنفيذ.

وتراجعت استثمارات الصين في الطاقة النظيفة بنسبة 39 بالمائة في النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، لتسجل 28.8 مليار دولار، وهو أقل رقم تم رصده لمدة 6 أشهر منذ عام 2013.

وتُعد الصين هي أكبر سوق حول العالم لاستثمارات الطاقة المتجددة، وفقاً لتقرير الوكالة الأمريكية.

كما شهدت أوروبا والولايات المتحدة كذلك اتجاهاً هابطاً خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حريزان الماضي، حيث تراجعت استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 4 و6 بالمائة على الترتيب لتسجل 22.2 و23.6 مليار دولار على التوالي.

وفي أوروبا، كانت إسبانيا الدولة التي سجلت أداءً قوياً، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 235 بالمائة لتصل إلى 3.7 مليار دولار يليها السويد بقفزة 212 بالمائة ثم أوكرانيا بـ60 بالمائة زيادة في الاستثمارات.

في حين سجلت هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا هبوطاً بنسبة 41 و42 و35 و75 بالمائة على الترتيب.

وعلى صعيد آخر، صعدت استثمارات الطاقة النظيفة في الهند بنحو 10 بالمائة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو/حريزان الماضي لتصل إلى 5.9 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، جذبت اليابان استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة 3 بالمائة عن الفترة المماثلة من عام 2018.

وشهدت البرازيل كذلك زيادة بنسبة 19 بالمائة في استثمارات الطاقة النظيفة في الأشهر الستة الأولى من العام ليبلغ إجمالي الاسثمارات 1.4 مليار دولار.