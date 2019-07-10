محدث.. النفط يرتفع 3% بعد هبوط قوي للمخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع قوي في مخزونات النفط بالولايات المتحدة حيث هبطت بمقدار 9.5 مليون برميل بفارق كبير عن توقعات المحللين.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً حلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وسط زيادة الضرر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي استمرت على مدار العام الماضي.

ويقابل تلك الضغوط خفض منظمة أوبك وحلفائها مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام ثم تمديد الاتفاق في مطلع الشهر الجاري وحتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 2.7 بالمائة إلى 65.88 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.8 بالمائة مُسجلاً 59.45 دولار للبرميل.