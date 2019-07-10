سلم الرواتب ودعم حساب المواطن يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: تصدر إعلان وزارة التعليم السعودية عن اللائحة الجديدة لسلم الرواتب والعلاوات للمعلمين، إلى جانب إيداع برنامج "حساب المواطن" الدعم لشهر يوليو/ تموز المشهد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث والأخبار والقرارات بالمملكة، إلى جانب تطورات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

بيان من التعليم السعودية بعد موافقة الوزراء على سلم الرواتب

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

الشورى السعودي يطالب الصندوق الصناعي بتسهيل إجراءات الإقراض

الصندوق الصناعي يوقّع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي بالسعودية

"هدف": تسجيل 7700 منشأة سعودية بمنصة "فرصة"

هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

صحيفة: إسناد تنفيذ شبكات الجيل الخامس بالسعودية لـ4 شركات عالمية

أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري

المياه الوطنية: تركيب مليوني عداد ذكي بنهاية عام 2019

عمليات المناولة بالموانئ السعودية ترتفع خلال النصف الأول

مبيعات الأسمنت بالسعودية ترتفع 22% خلال يونيو

"سند محمد بن سلمان" لحديثي الزواج يتجاوز 300 مليون ريال

القدية للاستثمار تتعاقد مع "دوبوكس" لبناء مكاتب بعاصمة الترفيه السعودية

تحليل.. نمو متسارع للقطاع الخاص السعودي نحو مستهدفات 2030

"المتقدمة" تحدد موعد صرف الأرباح للربع الثاني من 2019

هيئة السوق السعودية توافق على طرح "الإنماء الوقفي للمساجد"

"المعمر" يتصدر ارتفاعات "تداول" ويقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج

المؤشر السعودي يسجل ارتفاعه الثالث بتداولات 2.95 مليار ريال