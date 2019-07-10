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سلم الرواتب ودعم حساب المواطن يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض - مباشر: تصدر إعلان وزارة التعليم عن اللائحة الجديدة لسلم الرواتب والعلاوات للمعلمين، إلى جانب إيداع برنامج "حساب المواطن" الدعم لشهر يوليو/ تموز المشهد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث والأخبار والقرارات بالمملكة، إلى جانب تطورات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

بيان من التعليم السعودية بعد موافقة الوزراء على سلم الرواتب

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تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

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الشورى السعودي يطالب الصندوق الصناعي بتسهيل إجراءات الإقراض

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الصندوق الصناعي يوقّع أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي بالسعودية

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"هدف": تسجيل 7700 منشأة سعودية بمنصة "فرصة"

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هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

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"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

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صحيفة: إسناد تنفيذ شبكات الجيل الخامس بالسعودية لـ4 شركات عالمية

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أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري

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"المعمر" يتصدر ارتفاعات "تداول" ويقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج

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المؤشر السعودي يسجل ارتفاعه الثالث بتداولات 2.95 مليار ريال

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مباشر (اقتصاد)

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